Какие продукты избавят вас от запора? 177 тыс. прочитали • 2,5 мин. Pharmamed-fitomucil размещено на Промо​​​​​​​Страницах

Запор – деликатная тема, о которой не принято говорить, тем не менее проблема эта вполне обыденная, ведь задержка стула может случиться у каждого. Стресс, сбой в питании, фастфуд, недостаток воды, сидячий образ жизни, прием некоторых лекарств сказываются на здоровье кишечника не самым лучшим образом. Как же помочь кишечнику избавиться от лишнего балласта, наладить нормальное пищеварение, вернуть легкость и комфорт?

Самый простой и естественный способ – придерживаться здорового рациона, не забывать про воду (норма – 30 г на килограмм вашего веса) и стараться больше двигаться. Наладить регулярный стул помогут полезные продукты, которые «на ура» справляются с запором. Проверьте, есть ли они в вашем рационе.

Овсяные хлопья

Овсянка богата растворимой клетчаткой, которая помогает увеличить объем стула и облегчает его продвижение по кишечнику. Добавляйте овсяные хлопья в свой завтрак, помогайте кишечнику и заряжайтесь энергией в начале дня.

Какие продукты избавят вас от запора?

Чернослив

Этот сладкий и ароматный сушеный фрукт известен своим слабительным эффектом. Чернослив обладает высокой концентрацией клетчатки и эффективно стимулирует работу кишечника. Его употребление поможет не только нормализовать стул, но и удовлетворить вашу потребность в сладком.

Какие продукты избавят вас от запора?

Банан

Этот вкусный и питательный фрукт – источник калия, который помогает регулировать водно-солевой баланс в организме. Банан стимулирует перистальтику кишечника и делает стул более мягким. Важно употреблять его в меру, так как избыток может вызвать обратный эффект.

Какие продукты избавят вас от запора?

Кисломолочные продукты

Продукты, содержащие пробиотики, такие как йогурт, кефир или творог, являются важной частью сбалансированного рациона. Они активизируют полезную микрофлору кишечника, что способствует улучшению пищеварения и предотвращению запоров. Смузи с йогуртом – очень полезный и вкусный перекус – вполне заменит фастфуд и поможет наладить пищеварение.

Какие продукты избавят вас от запора?

Овощи с высоким содержанием клетчатки

Клетчатка (пищевые волокна) – ваш основной союзник в борьбе с запорами. Она содержится в овощах, фруктах, зелени, злаках, орехах.

Брокколи, морковь, шпинат, брюссельская капуста – вкуснейшие источники полезной клетчатки, витаминов и минералов. Они помогают активировать моторику кишечника, нормализуют стул, улучшают пищеварение. Готовьте их на пару, запекайте или добавляйте свежими в салаты – и ваш кишечник скажет вам «спасибо»!

Какие продукты избавят вас от запора?

Но что делать, если диета не особо помогает, и не всегда удается съедать необходимую дневную норму клетчатки. А бывает и так, что с непривычки грубая нерастворимая клетчатка некоторых овощей и фруктов вызывает повышенное газообразование, вздутие, и дискомфорт. Тогда решить проблему запора помогут растительные препараты на основе нежной растворимой клетчатки.

Попробуйте для начала использовать Фитомуцил Норм. Он содержит только натуральные компоненты: богатые источники ценной растворимой клетчатки - псиллиум (семена специального сорта подорожника) и мякоть плодов сливы домашней.

Какие продукты избавят вас от запора?

Фитомуцил Норм не вызовет побочных эффектов – спазмов, боли, резких позывов в туалет, наоборот, нежная клетчатка Фитомуцила успокоит раздраженный кишечник, наладит ежедневный стул, мягко и деликатно. К средству нет привыкания, это естественный способ решить проблему запора без вреда для организма. Его могут использовать беременные и кормящие женщины, дети с трех лет, он рекомендован пожилым людям.

Размешайте содержимое пакетика Фитомуцил Норм в стакане воды, сока или йогурта, выпейте до еды (не забывайте, что клетчатку нужно разводить в достаточном количестве жидкости) – тем самым вы улучшите моторику кишечника, восстановите регулярный стул, избавитесь от шлаков и токсинов и даже вернете себе хорошее настроение и красивый цвет лица. Чем не повод заняться оздоровлением кишечника, ведь это совсем не сложно и очень полезно!

Какие продукты избавят вас от запора?

БАД. Не является лекарственным средством.

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